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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозтоваров и бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4394
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
o.panteleeva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантелеева Ольга Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Хозтоваров и Бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Хозтоваров и Бытовой химии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
20.41.44.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 200
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