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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907650303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск, Северная, 9
Закупки и тендеры Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650303Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
1 116 415,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13,6 тонн и 460 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
– Самовывоз со склада Поставщика в г. Красноярске, в рабочие дни Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
24.10.80.190
24.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
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