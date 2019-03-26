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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки металлопроката

    на право заключения договора поставки металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907650303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении__запроса_котировок_в_эф.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск, Северная, 9

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650303Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650303Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаКрасноярск, Северная, 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    1 116 415,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13,6 тонн и 460 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    – Самовывоз со склада Поставщика в г. Красноярске, в рабочие дни Заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по каждой партии: 30 % с момента выставления счета в течение 10 рабочих дней, остальные 70 % по факту поставки в течение 10 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80.190

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.9

    Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 14

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