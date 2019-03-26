www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отделочные и общестроительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
yu.ilin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отделочные и общестроительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отделочные и общестроительные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.23.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1160.11
Кол-во: 344.4
Кол-во: 101.1
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 999
Кол-во: 170
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 159.43
Кол-во: 182.5
Кол-во: 28.05
Кол-во: 28.88
Кол-во: 96.18
Кол-во: 354.11
Кол-во: 27.85
Кол-во: 117.7
Кол-во: 14
Кол-во: 2230.2
Кол-во: 2516.6
Кол-во: 913.86
Кол-во: 3014.93
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