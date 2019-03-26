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    Главная / Торги / Отделочные и общестроительные материалы

    Отделочные и общестроительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:4726.03.2019 10:47Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915738Дата и время окончания срока приема заявок Отделочные и общестроительные материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отделочные и общестроительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    извещение

    КП

    договор

    181016_Карточка_предприятия.ред.(Директор_Фенин_М.О._ПОДПИСАНА).pdf

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    yu.ilin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отделочные и общестроительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915738Подведение итогов не позднее Отделочные и общестроительные материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отделочные и общестроительные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.23.11.190

    Материалы отделочные для пола, стен, потолка из прочих полимеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитки керам. для полов (керамогранит) Керамин Карфаген 1 (400*400*8мм) ГОСТ 6787-2001"

    Кол-во: 1160.11

    "Позиция 2"

    "Линолеум антистатический коммерческий Тarkett acczent mineral as 100003"

    Кол-во: 344.4

    "Позиция 3"

    "Шнур сварочный для линолеума антистатического"

    Кол-во: 101.1

    "Позиция 4"

    "Жидкость WD-40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Смазка Циатим 800гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Спирт этиловый технический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Грунтовка ГФ-021"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Гидроизоляция Изол"

    Кол-во: 999

    "Позиция 9"

    "Пароизоляция Изол"

    Кол-во: 170

    "Позиция 10"

    "Мастика GEBATOUT банка 500г для пропитки льноволокна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Пена монтажная огнестойкая Nullifire FF197"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Пена монтажная огнестойкая TYTAN Professional В1 750 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Керамогранит ESTIMA STANDART серая 300*100*8 мм c плинтусом 70*300"

    Кол-во: 159.43

    "Позиция 14"

    "Лента армирующая серпянка"

    Кол-во: 182.5

    "Позиция 15"

    "Ламинат Kronospan Виктория Twin Click Дуб, толщина 8 мм"

    Кол-во: 28.05

    "Позиция 16"

    "Подложка амортизирующая 3мм"

    Кол-во: 28.88

    "Позиция 17"

    "Линолеум коммерческий Tarkett Acczent pro aspect серый"

    Кол-во: 96.18

    "Позиция 18"

    "Керамический гранит ГРЕС U123 М серый 300*300*12мм (вместо 13мм)"

    Кол-во: 354.11

    "Позиция 19"

    "Травмобезопасная плитка EcoStep 500х500х16мм серый"

    Кол-во: 27.85

    "Позиция 20"

    "Плинтус ПВХ h=60мм с защелкой в составе (угол внутренний - 37шт, соединитель - 45шт, угол внешний -9шт, зашлушка - 13шт.) серый"

    Кол-во: 117.7

    "Позиция 21"

    "Герметик (белый)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Плинтус ПВХ с защелкой (угол внутренний - 942шт, угол наружний - 244шт ,соединитель - 706шт., заглушка - 434шт) цвет серый"

    Кол-во: 2230.2

    "Позиция 23"

    "Линолеум Tarkett Moda 121603 2,2 мм., полукоммерческий на вспененной основе"

    Кол-во: 2516.6

    "Позиция 24"

    "Плитка Керамика Будущего 600*600*10,5 Аворио моноколор цвет светло-серый (напольная)"

    Кол-во: 913.86

    "Позиция 25"

    "Плитки керам. глаз.для стен Керамин Атлас-N белый (300*200) ГОСТ СТБ 1354-2002"

    Кол-во: 3014.93

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