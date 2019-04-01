Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку офисной мебели для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ЭКК-01-19)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907650131 Уникальный номер закупки ЭКК-01-19 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку офисной мебели для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ЭКК-01-19) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная документация

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