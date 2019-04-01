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Номер извещения
31907650131
Уникальный номер закупки
ЭКК-01-19
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку офисной мебели для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ЭКК-01-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-34
Факс
+7 8142 33-26-92
Адрес электронной почты
a.shvetsova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швецова Алена Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мебель офисная
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель офисная
Начальная цена
283 334,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПетрозаводскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
31.01.11.150
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
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