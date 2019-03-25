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Номер извещения
ГП915723
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7172
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 08:00 GMT +325.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915723Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 08:0025.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915723Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915723Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку чугуна передельного ПЛ1,2 кл.А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95) АПРЕЛЬ 2019
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Чугун передельного ПЛ1,2 кл. А гр.1-4, кат.1-5 (ГОСТ 805-95)- 60 тонн 20 тонн до 05.04.2019 20 тонн до 10.04.2019 20 тонн до 15.04.2019
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка автомобильным транспортом осуществляется в адрес Покупателя: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь». Доставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом в адрес Покупателя: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488. Расходы по доставке включены в стоимость Товара. (в крытых вагонах)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.11.120
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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