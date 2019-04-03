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Номер извещения
31907650618
Уникальный номер закупки
ВК-014-19
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение подрядных работ по Техническому обслуживанию оборудования лаборатории ВОС и КОС для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-014-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53 доб. 1153
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650618Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС Петрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:00GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650618Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС Петрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.201908.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907650618Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС Петрозаводск
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650618Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС Петрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оборудования лаборатории ВОС и КОС
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Карелия, г. Петрозаводск, цех очистных сооружений канализации, цех водоснабженияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
33.14.19.000
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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