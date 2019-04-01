Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:3001.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915720Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение № 1 - ТЗ

    Приложение № 2 - перечень документов для проверки ДЭБ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:30 GMT +301.04.2019 10:3001.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915720Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:3001.04.2019 10:3001.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915720Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 10:3030.04.2019 10:3030.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915720Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 10:3030.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915720Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сдача, приемка МТР осуществляется на территории Заказчика, по согласованной методике. Транспортировка узлов МТР от Заказчика к Подрядчику и обратно осуществляет Подрядчик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: оплата по факту выполнения работ, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: выполнение работ по графику, согласованному с Заказчиком. Гарантийный срок – не менее 18 месяцев.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.2

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237002
    Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорной трубы (НКТ) диаметром 73, 89 и 114 мм
    Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорной трубы (НКТ) диаметром 73, 89 и 114 мм
    593089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211070213
    Выполнение работ по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования
    Выполнение работ по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования
    591921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 690 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211063283
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования
    590992
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    355 572
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить