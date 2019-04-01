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Номер извещения
ГП915720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:30 GMT +301.04.2019 10:3001.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915720Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:3001.04.2019 10:3001.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915720Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:3030.04.2019 10:3030.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915720Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik LS 4000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сдача, приемка МТР осуществляется на территории Заказчика, по согласованной методике. Транспортировка узлов МТР от Заказчика к Подрядчику и обратно осуществляет Подрядчик.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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