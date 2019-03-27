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Номер извещения
31907656719
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
Почтовый адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
Контактный телефон
+7 3022 21-79-71
Факс
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Адрес электронной почты
yurist.iskra@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальшин Вячеслав Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Чита
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 02:00 GMT +327.03.2019 02:0027.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656719Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» Чита
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 04:0027.03.2019 04:0027.03.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907656719Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» Чита
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»
Начальная цена
3 052 642,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ Молодежный центр Искра
Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра
Адрес местонахождения
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
43.12.11.190
43.9
Документация лота
Кол-во: 1
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