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Номер извещения
ГП915719
Уникальный номер закупки
057-ЗП/19-063
Наименование закупки
Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1061
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 13:00 GMT +326.03.2019 13:0026.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915719Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 13:0026.03.2019 13:0026.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915719Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 13:3015.04.2019 13:3015.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915719Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу трехмерной гидродинамической модели СУНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДоговоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
09.10.11.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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