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    Главная / Торги / Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования лабораторногоТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907649707

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурс 12

    Изменения в извещении

    ИЗМЕНЕНИЕ К КОНКУРСУ №12

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 454

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    unyamina_ny@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Унямина Наталья Яковлевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химии и оборудования лабораторного.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.201908.05.2019 13:0008.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649707Подведение итогов не позднее Поставка химии и оборудования лабораторного.Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химии и оборудования лабораторного.

    Начальная цена

    162 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета-фактуры в течение 20 (двадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала акта приема-передачи и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 67.96

    "Позиция 4"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 82

    "Позиция 5"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.1

    Лот 2

    Поставка химии и оборудования лабораторного.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.201908.05.2019 13:0008.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649707Подведение итогов не позднее Поставка химии и оборудования лабораторного.Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химии и оборудования лабораторного.

    Начальная цена

    553 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета-фактуры в течение 20 (двадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала акта приема-передачи и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    23.19

    Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла"

    Кол-во: 593

    "Позиция 2"

    "Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Поставка оборудования лабораторного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.201908.05.2019 13:0008.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649707Подведение итогов не позднее Поставка оборудования лабораторногоТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования лабораторного

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета-фактуры в течение 20 (двадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала акта приема-передачи и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13

    Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.1

    Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов"

    Кол-во: 1

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