Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907649707 Уникальный номер закупки 12 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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