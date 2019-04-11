www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907649707
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Открытый конкурс № 12 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку химии и оборудования лабораторного для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 454
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
unyamina_ny@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Унямина Наталья Яковлевна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химии и оборудования лабораторного.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химии и оборудования лабораторного.
Начальная цена
162 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
20.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 16
Кол-во: 67.96
Кол-во: 82
Кол-во: 1.1
Поставка химии и оборудования лабораторного.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химии и оборудования лабораторного.
Начальная цена
553 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
23.19
23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 593
Кол-во: 4
Поставка оборудования лабораторного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования лабораторного
Начальная цена
72 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
445012, РФ, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
28.25.13
28.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.