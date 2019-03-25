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Номер извещения
ГП915715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
barmin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915715Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖДПермь
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 10:3025.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915715Дата и время вскрытия заявок Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖДПермь
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915715Подведение итогов не позднее Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖДПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
180 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь ул. Промышленная, 99 по ст. Осенцы Свердл. ЖДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
20.59.59.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
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