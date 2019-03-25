Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖД

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915715 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка Бентола (бензол-толуольная фракция) в количестве 180 тонн (апрель. май. июнь) по одной в/цистерне в месяц до ст. Осенцы Свердл.ЖД Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК

Все закупки и тендеры ФЛЭК Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3 Почтовый адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3 Контактный телефон +7 342 294-62-90 Факс +7 342 294-62-93 Адрес электронной почты barmin@flek.pnsh.ru Ф.И.О. контактного лица Бармин Игорь Викторович Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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