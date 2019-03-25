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    Главная / Торги / Подшипниковая продукция для ПАО "Ижсталь"

    Подшипниковая продукция для ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 15:1025.03.2019 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915712Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подшипниковая продукция для ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Приложение к оферте

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-30

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    mullanurovmn@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муллануров Марат Назилевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 11:0017.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915712Подведение итогов не позднее Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. НОВОАЖИМОВА, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Комментарии: Внимание участников!!! Предъявление сертификатов диллерства обязательна!!! Для заключения договора прошу предоставить копии следующих докуменов : Организация-победитель, не имеющая действующего договора с ОАО "Ижсталь" в течение одних суток должна загрузить в систему следующие документы, необходимые для заключения договора: Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на контрагента, выданной инспекцией ФНС РФ (не позже чем месячной давности). Копия решения о назначении руководителя контрагента (протокол собрания участников (акционеров), решение единственного учредителя). Копия Устава с отметкой ФСН. Копии лицензий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Анкета контрагента Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента. Карточка образцов подписей лиц, имеющих право первой подписи. Копии паспортов руководителей, имеющих право первой подписи, при отсутствии паспортных данных в иных документах. Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН, ОГРНИП) Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН) Копия декларации по НДС (1,2 листы, по возможности еще 3 лист) или Копия заявления с отметкой ФНС о переходе УСН или ЕНВД Справка об отсутствии налоговых задолженностей Справка ИФНС об открытых расчетных счетах Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса(публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.15.1

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 6305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Подшипник 6005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Подшипник 405"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Подшипник 6204"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Подшипник 6310Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Подшипник 6207"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Подшипник 6006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Подшипник 180609"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Подшипник 180607"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Подшипник 60312"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Подшипник 60304"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Подшипник 42616"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Подшипник 2319"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Подшипник 6209"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Подшипник 180306"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Подшипник 180202"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Подшипник 60308"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Подшипник 60206"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Подшипник 6319"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Подшипник 6208"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Подшипник 2226"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Подшипник 6316"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Подшипник 6314"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Подшипник 71848"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Подшипник 517977"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Подшипник 210"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Подшипник 7308"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Подшипник 22232 CCK/C3W SKF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник 22232 CC/C3W SKF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Подшипник 6309"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Подшипниковая опора SNL 522 TA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Подшипниковая опора SNL 522 TA FRB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Подшипник 46309"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Подшипник 11220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Подшипник 52210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Подшипник F-236957 KLF"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Подшипник 23026 2CS5W/GEM9 SKF"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Подшипник YAR 216"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Подшипник 7516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Подшипник GE80ES SKF"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Подшипник JAR 209-2F SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Подшипник 6220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Подшипник 310"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Подшипник 60205"

    Кол-во: 180

    "Позиция 45"

    "Подшипник 60204"

    Кол-во: 190

    "Позиция 46"

    "Подшипник 7608A"

    Кол-во: 112

    "Позиция 47"

    "Подшипник 8114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Подшипник 24024 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Подшипник 23138"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Подшипник 7536"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Подшипник 8314"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Подшипник 3615"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Подшипник 80105"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Подшипник 3610"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Подшипник 97720"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Подшипник 5220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Подшипник 8116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Подшипник 22313 CA W33 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Подшипник 3620"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "Подшипник 22316-E1 FAG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Подшипник 3617"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Подшипник 220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Подшипник 3003148"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Подшипник 3536"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Подшипник 305"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Подшипник 51106"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Подшипник 312"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Подшипник 311"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Подшипник 3003744"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Подшипник 3003732"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Подшипник 206"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Подшипник LBCR 80A-2LS SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Подшипник 6214-C3 FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Подшипник 31312/Q/GL7A SKF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Подшипник 16012 FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Подшипник 6028 FAG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Подшипник 32222"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Подшипник 42226"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Подшипник 108 закрытый с 2х сторон резиновыми монжетами"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Подшипник 2077148"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Подшипник RASEY 40-N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Подшипник RCJTY 40-N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Подшипник 7230 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Подшипник 313824 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Подшипник 314553 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 32

    "Позиция 86"

    "Подшипник 180310"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Подшипник 6202 2Z"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Подшипник 180605"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Подшипник 6310 2Z"

    Кол-во: 14

    "Позиция 90"

    "Подшипник 6205 2Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Подшипник 6204 2Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Подшипник 61872-М FAG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Подшипник 8244"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Подшипник 209"

    Кол-во: 18

    "Позиция 95"

    "Подшипник 3618"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Подшипник 8218"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Подшипник 218"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Подшипник 3520"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Подшипник 3620"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Подшипник 22213 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 43

    "Позиция 101"

    "Подшипник 61826 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Подшипник 32024Х"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Подшипник 23024 FAG/SKF/Timken"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Подшипник 2226"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Подшипник 216"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Подшипник 71880 FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Подшипник 71872 FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Подшипник 119"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Подшипник 3526"

    Кол-во: 19

    "Позиция 110"

    "Подшипник 3609"

    Кол-во: 17

    "Позиция 111"

    "Подшипник 148Л (360х240х56)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Подшипник 130Л (225х150х35)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Подшипник 180606"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Подшипник 180604"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Подшипник 180610"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Подшипник 306"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Подшипник N322"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Подшипник 180309"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Подшипник 46119Л"

    Кол-во: 2

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    1
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