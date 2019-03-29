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Номер извещения
ГП915713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915713Дата и время окончания срока приема заявок приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915713Дата и время вскрытия заявок приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 21:5903.04.2019 21:5903.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915713Подведение итогов не позднее приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед., согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Радонежская, 36, ГНС 3/74Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
27.11.32.120
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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