Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.

    приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915713Дата и время окончания срока приема заявок приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание (корр)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915713Дата и время окончания срока приема заявок приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915713Дата и время вскрытия заявок приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2019 21:5903.04.2019 21:5903.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915713Подведение итогов не позднее приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 21:5903.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915713Подведение итогов не позднее приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение генераторных установок в шумозащитном кожухе на автомобильном прицепе, согласно технического задания.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ед., согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Радонежская, 36, ГНС 3/74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.11.32.120

    Установки генераторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание (корр)

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бензогенератор 20-30 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ДГУ 35-40 кВт"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП225259
    закупка передвижных дизель-генераторов для ООО "НОВАТЭК-АЗК", согласно технического задания.
    закупка передвижных дизель-генераторов для ООО "НОВАТЭК-АЗК", согласно технического задания.
    590568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить