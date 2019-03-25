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Номер извещения
ГП915838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-45
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Solovyev.Aleksandr@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок
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Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 16:00 GMT +325.03.2019 16:0025.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915838Дата и время окончания срока приема заявок выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 17:2025.03.2019 17:2025.03.2019 17:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915838Дата и время вскрытия заявок выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 06:3012.04.2019 06:3012.04.2019 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915838Подведение итогов не позднее выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 06:3012.04.2019 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915838Подведение итогов не позднее выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно задания на выполнение ПИР.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно задания на выполнение ПИР.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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