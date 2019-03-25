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    Главная / Торги / выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».

    выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 16:0025.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915838Дата и время окончания срока приема заявок выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блокПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание на выполнение ПИР.

    Форма расчета КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Форма письма об участии

    Блан заявления о безусловном подписании договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-45

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Solovyev.Aleksandr@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 16:00 GMT +325.03.2019 16:0025.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915838Дата и время окончания срока приема заявок выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 17:2025.03.2019 17:2025.03.2019 17:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915838Дата и время вскрытия заявок выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 06:3012.04.2019 06:3012.04.2019 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915838Подведение итогов не позднее выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 06:3012.04.2019 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915838Подведение итогов не позднее выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Юбилейная, дом 5 «Деловой центр Юг», 3 блок

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно задания на выполнение ПИР.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно задания на выполнение ПИР.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно задания на выполнение ПИР.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Расширение газового промысла. II очередь. Куст № 409 скважина 4094»."

    Кол-во: 1

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