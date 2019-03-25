www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915721
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закуп огнеупорной продукции для сервисного обслуживания ООО «Мечел- Материалы» во 2-ом квартале 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-29-58
Факс
{}
Адрес электронной почты
mariyanikolenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николенко Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 12:00 GMT +325.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915721Дата и время окончания срока приема заявок СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 12:0025.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915721Дата и время вскрытия заявок СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915721Подведение итогов не позднее СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СБК-93- 120тн ВГБ-80- 30тн MetOcast KC 94046-120тн МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048- 5тн Масса обортованная- 30тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автомобильный транспорт: Россия, Челябинская обл., 454047, г. Челябинск, ул-2я Павелецкая,14 Ж/Д: ЮУЖД станция Металлургическая, 801208, грузополучатель ПАО "ЧМК" код 3437, ОКПО 00186465Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
23.20.13.190
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.