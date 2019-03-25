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    Главная / Торги / закуп огнеупорной продукции для сервисного обслуживания ООО «Мечел- Материалы» во 2-ом квартале 2019г.

    закуп огнеупорной продукции для сервисного обслуживания ООО «Мечел- Материалы» во 2-ом квартале 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915721Дата и время окончания срока приема заявок СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закуп огнеупорной продукции для сервисного обслуживания ООО «Мечел- Материалы» во 2-ом квартале 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    те

    те

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-29-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mariyanikolenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николенко Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 12:00 GMT +325.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915721Дата и время окончания срока приема заявок СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 12:0025.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915721Дата и время вскрытия заявок СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915721Подведение итогов не позднее СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915721Подведение итогов не позднее СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СБК-93 ВГБ-80 MetOcast KC 94046 МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048 Масса обортованная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СБК-93- 120тн ВГБ-80- 30тн MetOcast KC 94046-120тн МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048- 5тн Масса обортованная- 30тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автомобильный транспорт: Россия, Челябинская обл., 454047, г. Челябинск, ул-2я Павелецкая,14 Ж/Д: ЮУЖД станция Металлургическая, 801208, грузополучатель ПАО "ЧМК" код 3437, ОКПО 00186465Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендуемые условия оплаты: оплата в течение 60 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    23.20.13.190

    Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    те

    18.03.2019

    те

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масса обортованная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "МЕРТЕЛЬ METOSTICK KC 85048"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "MetOcast KC 94046"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "ВГБ-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "СБК-93"

    Кол-во: 120

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