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Номер извещения
ГП915711
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества по комбинированной схеме в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц, имущество продается единым лотом. Местонахождение: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Селезневское сельское поселение, трасса Скандинавия, 194-й км. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газ-Ойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915711Дата и время окончания срока приема заявок седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотомМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 18:0016.04.2019 18:0016.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915711Дата окончания срока рассмотрения заявок седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотомМосква
Дата и время проведения
17.04.2019 12:0017.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915711Дата и время проведения седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотомМосква
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 18:0017.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915711Подведение итогов не позднее седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотомМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Седельные тягачи «Mercedes-Benz» и прицепы с пробегом, всего 40 единиц*, имущество продается единым лотом
Начальная цена
81 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 050 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газ-Ойл"
Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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