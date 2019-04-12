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Номер извещения
31907649524
Уникальный номер закупки
ККС-2019-041
Наименование закупки
Покупка ГСМ (масла и смазки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Почтовый адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Контактный телефон
+7 8332 38-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
buldakovals@kcs.kirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булдакова Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГСМ (Масла и смазки)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ (Масла и смазки)
Начальная цена
2 643 570,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 094,50
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
19.20.29.110
19.20
Документация лота
Кол-во: 17094.5
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