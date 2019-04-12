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    Главная / Торги / Покупка ГСМ (масла и смазки)

    Покупка ГСМ (масла и смазки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649524Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (Масла и смазки)КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907649524

    Уникальный номер закупки

    ККС-2019-041

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка ГСМ (масла и смазки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы

    Юридический адрес

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Почтовый адрес

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Контактный телефон

    +7 8332 38-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    buldakovals@kcs.kirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булдакова Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГСМ (Масла и смазки)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649524Подведение итогов не позднее ГСМ (Масла и смазки)Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ (Масла и смазки)

    Начальная цена

    2 643 570,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17 094,50

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.КировРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Кировские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Кировские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    конкурсная документация

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 17094.5

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