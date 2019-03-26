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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровАдминистративные Округа Г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907649491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронном виде

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Контактный телефон

    +7 495 276-13-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kurdin_AA@ctp-moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курдин Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные Округа Г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 09:30 GMT +326.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровАдминистративные Округа Г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 09:3026.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907649491Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровАдминистративные Округа Г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 23:0029.03.2019 23:0029.03.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649491Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровАдминистративные Округа Г Москвы/

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 23:0029.03.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649491Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровАдминистративные Округа Г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    619 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125 009, г. Москва, Вознесенский пер., дом 11, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦТП МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Классификатор ОКПД2

    46.4

    Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами"

    Кол-во: 1

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