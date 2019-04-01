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    Главная / Торги / Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915707Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литьяКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение № 1 - ТЗ

    Приложение № 2 - перечень документов для проверки ДЭБ

    Приложение № 3 - Заявка на участие в закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915707Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литьяКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915707Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литьяКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915707Подведение итогов не позднее Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литьяКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915707Подведение итогов не позднее Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литьяКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 75, литера ДЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по договоренности Сторон, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок поставки: не более 1 месяца с даты спецификации. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев от даты передачи товара Заказчику.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.199

    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья"

    Кол-во: 0

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