"Запрос предложений на приобретение макетов для контроля ковшевого литья"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по договоренности Сторон, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок поставки: не более 1 месяца с даты спецификации. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев от даты передачи товара Заказчику.