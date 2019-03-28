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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907649521
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по ремонту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117485, Г МОСКВА77, УЛ АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 6
Почтовый адрес
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6
Контактный телефон
+7 495 330-88-01
Факс
+7 495 330-85-65
Адрес электронной почты
zakupki@pushkin.edu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балакин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ по ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 00:15 GMT +328.03.2019 00:1528.03.2019 00:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649521Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ремонтуМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907649521Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ремонтуМосква
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 23:0001.04.2019 23:0001.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649521Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонтуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ремонту
Начальная цена
3 961 802,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
198 090,11 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ГОС. ИРЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ГОС. ИРЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Адрес местонахождения
117485, Г МОСКВА77, УЛ АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, 6
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6
43.39
43.39
Документация лота
Кол-во: 0
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