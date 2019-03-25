Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

Цена договора и требования к обеспечению

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: 66783, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2, территория АО «Алроса-терминал» Рассчитать логистику >

329 – ШТ; 540,6 – М

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Требования к электронной подписи поставщиков

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Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фланец ф250мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 8

"Позиция 2" "Фланец ф250мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Фланец ф200мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Фланец ф160мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Фланец ф125мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Фланец ф1000мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Тройник 150х150 L=200мм с врезкой 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Зонт круглый ф315 ЗК.00.000-02 серия 5.904-51" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Зонт круглый ф250 ЗК.00.000-01 серия 5.904-51 вып.1" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Зонт круглый ф200 ЗК.00.000 серия 5.904-51 вып.1" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Узел прохода УП4-14 Ду400 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Узел прохода УП4-13 Ду315 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Узел прохода УП4-12 Ду250 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Узел прохода УП1-02 Ду315 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Узел прохода УП1-01 Ду250 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Узел прохода УП1 Ду200 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Тройник ф630 L=750мм с врезкой ф630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Тройник ф630 L=500мм с врезкой ф400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Тройник ф500 L=400мм с врезкой ф400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Тройник ф315 L=500мм с врезкой ф315 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Тройник 710х710 L=700мм с врезкой 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Тройник 600х600 L=600мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Тройник 600х600 L=600мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Тройник 500х500 L=700мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Тройник 500х500 L=700мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 7

"Позиция 30" "Тройник 500х500 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Тройник 500х400 L=700мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Тройник 400х400 L=600мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Тройник 400х400 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Тройник 400х400 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Тройник 350х350 L=300мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Тройник 300х300 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Тройник 300х300 L=400мм с врезкой ф200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Тройник 300х300 L=400мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Тройник 300х300 L=350мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Тройник 300х300 L=300мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 100х100 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Тройник 250х250 L=450мм с врезкой 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Тройник 250х250 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Тройник 200х300 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Тройник 200х300 L=400мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Тройник 200х200 L=350мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Тройник 200х200 L=300мм с врезкой 200x200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Тройник 200х200 L=300мм с врезкой 100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Переход ф630/ф500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Переход ф630/ф400 L=400мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Переход ф500/ф400 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Переход ф315/ф250 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Переход ф250/ф200 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Переход ф250/ф125 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Переход ф200/ф125 L=300мм из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Переход 900х900/600х600 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Переход 900х900/500х500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Переход 900х580/500х500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Переход 700х700/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Переход 700х700/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Переход 600х600/ф630 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Переход 600х600/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Переход 500х500/400х400 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Переход 500х500/350х350 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Переход 500х500/300х300 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Переход 400х400/200х200 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Переход 300х300/200х200 L=250мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Переход 250х250/200х200 L=300мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Переход 1600х1200/ф900 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Переход 150х150/100х100 L=300мм из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Отвод 90-ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Отвод 90-ф250 из листовой стали 0,6 ГОСТ 16523-97 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Отвод 90-ф200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Отвод 90-ф160 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Отвод 90-ф125 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Отвод 90-ф1000 из листовой стали 1,0 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Отвод 90-600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Отвод 90-600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Отвод 90-550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Отвод 90-500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Отвод 90-500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 83" "Отвод 90-400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Отвод 90-400х300 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Отвод 90-350х350 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Отвод 90-300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Отвод 90-300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Отвод 90-300х200 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 89" "Отвод 90-250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Отвод 90-200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 91" "Отвод 90-200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 15

"Позиция 92" "Отвод 90-150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Отвод 90-150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 8

"Позиция 94" "Отвод 90-100х100 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Отвод 90-100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Крестовина 600х600/600х600/600х600 L=800мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Крестовина 600х600/400х400/400х400 L=600мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Крестовина 550х550/400х400/400х400 L=700мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Крестовина 350х350/250х250/250х250 L=400мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Крестовина 300х200/300х200/150х150 L=400мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Клапан обратный КОП-04 500х500 общепромышленный прямоугольный серия 5.904-41" Кол-во: 6

"Позиция 102" "Клапан обратный КО-01 Ф315 круглый серия 5.904-41" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Клапан обратный КО Ф250 круглый серия 5.904-41" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Клапан обратный АЗЕ 103.000-02 600х600 взрывозащищенный прямоугольный серия 5.904-58 вып. 2" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Клапан обратный АЗЕ 103.000-01 500х500 взрывозащищенный прямоугольный серия 5.904-58 вып. 2" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Клапан обратный АЗЕ 101.000-11 ф1000 взрывозащищенный круглый серия 5.904-58 вып.1" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Заглушка ф250 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Заглушка 710х710 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Заглушка 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 110" "Заглушка 600х600 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Заглушка 550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Заглушка 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Заглушка 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Заглушка 500х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Заглушка 400х400 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 116" "Заглушка 400х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Заглушка 350х350 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Заглушка 300х300 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Заглушка 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 120" "Заглушка 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 121" "Заглушка 300х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Заглушка 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Заглушка 250х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Заглушка 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 125" "Заглушка 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Заглушка 150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Заглушка 1200х1600 из листовой стали 0,9 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Дефлектор ф250 по типу серии 5.904-51 вып.1" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Дефлектор Д315.00.000-01 ф400 сер.5.904-51 вып.1" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Дефлектор Д315.00.000 ф315мм сер.5.904-51 вып.1" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25х0,5 сер. 5.904-4" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25х0,5 сер. 5.904-4" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Врезка 400х300 в воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80, высота врезки 200мм ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Врезка 250х200 в воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80, высота врезки 200мм ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Врезка 200х200 в воздуховод 250х250 из листовой стали 1,2 ГОСТ 16523-97, высота врезки 100мм ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Воздуховод ф630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Воздуховод ф500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Воздуховод ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Воздуховод ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 7.6

"Позиция 143" "Воздуховод ф315 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Воздуховод ф250 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 6

"Позиция 145" "Воздуховод ф200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 6

"Позиция 147" "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Воздуховод ф125 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 7

"Позиция 150" "Воздуховод 880х880 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 0.5

"Позиция 151" "Воздуховод 710х710 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Воздуховод 630х630 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Воздуховод 630х630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 8

"Позиция 154" "Воздуховод 600х600 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Воздуховод 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 20

"Позиция 156" "Воздуховод 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 15.5

"Позиция 157" "Воздуховод 600х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Воздуховод 560х560 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Воздуховод 550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 10

"Позиция 160" "Воздуховод 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 161" "Воздуховод 500х500 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 16

"Позиция 163" "Воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 32

"Позиция 164" "Воздуховод 500х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Воздуховод 450х450 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Воздуховод 400х400 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 2.5

"Позиция 167" "Воздуховод 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 28

"Позиция 168" "Воздуховод 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 12

"Позиция 169" "Воздуховод 400х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 9

"Позиция 170" "Воздуховод 350х350 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 171" "Воздуховод 350х350 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 32

"Позиция 172" "Воздуховод 300х300 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 4

"Позиция 173" "Воздуховод 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 36

"Позиция 174" "Воздуховод 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 13

"Позиция 175" "Воздуховод 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 6

"Позиция 176" "Воздуховод 250х250 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 5

"Позиция 177" "Воздуховод 250х250 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 1.5

"Позиция 178" "Воздуховод 200х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 14

"Позиция 179" "Воздуховод 200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 28

"Позиция 180" "Воздуховод 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 87

"Позиция 181" "Воздуховод 1600х1200 из листовой стали 0,9 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 12

"Позиция 182" "Воздуховод 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 40

"Позиция 183" "Воздуховод 100х100 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 10

"Позиция 184" "Воздуховод 100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001" Кол-во: 9

"Позиция 185" "Фланец ф900мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Фланец ф630мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Фланец ф500мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Фланец ф400мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 7

"Позиция 189" "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02" Кол-во: 5