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Номер извещения
ГП915764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4496
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.dedkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедков Павел Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 13:30 GMT +325.03.2019 13:3025.03.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»Москва
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 16:0028.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915764Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
329 – ШТ; 540,6 – М
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: 66783, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2, территория АО «Алроса-терминал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
29.32.30.260
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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