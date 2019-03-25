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    Главная / Торги / Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

    Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 13:3025.03.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора поставки

    Образец Спецификации к типовому договору

    Документация_о_запросе_цен

    Приложение_форма_ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4496

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.dedkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедков Павел Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 13:30 GMT +325.03.2019 13:3025.03.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 16:0028.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915764Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915764Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционных материалов на объект строительства «УППГ-2»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    329 – ШТ; 540,6 – М

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: 66783, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2, территория АО «Алроса-терминал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.260

    Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец ф250мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Фланец ф250мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фланец ф200мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Фланец ф160мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фланец ф125мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Фланец ф1000мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тройник 150х150 L=200мм с врезкой 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Зонт круглый ф315 ЗК.00.000-02 серия 5.904-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Зонт круглый ф250 ЗК.00.000-01 серия 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Зонт круглый ф200 ЗК.00.000 серия 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Узел прохода УП4-14 Ду400 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Узел прохода УП4-13 Ду315 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Узел прохода УП4-12 Ду250 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Узел прохода УП4-11 Ду200 с утепленным клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Узел прохода УП1-02 Ду315 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Узел прохода УП1-01 Ду250 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Узел прохода УП1 Ду200 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Тройник ф630 L=750мм с врезкой ф630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тройник ф630 L=500мм с врезкой ф400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тройник ф500 L=400мм с врезкой ф400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Тройник ф315 L=500мм с врезкой ф315 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Тройник 710х710 L=700мм с врезкой 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Тройник 600х600 L=600мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Тройник 600х600 L=600мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Тройник 500х500 L=700мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тройник 500х500 L=700мм с врезкой 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Тройник 500х500 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Тройник 500х400 L=700мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Тройник 400х400 L=600мм с врезкой 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Тройник 400х400 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Тройник 400х400 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Тройник 350х350 L=300мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Тройник 300х300 L=500мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тройник 300х300 L=400мм с врезкой ф200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Тройник 300х300 L=400мм с врезкой 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Тройник 300х300 L=350мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Тройник 300х300 L=300мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Тройник 300х200 L=400мм с врезкой 100х100 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Тройник 250х250 L=450мм с врезкой 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Тройник 250х250 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Тройник 200х300 L=400мм с врезкой 200х200 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Тройник 200х300 L=400мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Тройник 200х200 L=350мм с врезкой 150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Тройник 200х200 L=300мм с врезкой 200x200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тройник 200х200 L=300мм с врезкой 100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Переход ф630/ф500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Переход ф630/ф400 L=400мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Переход ф500/ф400 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Переход ф315/ф250 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Переход ф250/ф200 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Переход ф250/ф125 L=300мм из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Переход ф200/ф125 L=300мм из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Переход 900х900/600х600 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Переход 900х900/500х500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Переход 900х580/500х500 L=500мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Переход 700х700/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Переход 700х700/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Переход 600х600/ф630 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Переход 600х600/500х500 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Переход 500х500/400х400 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Переход 500х500/350х350 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Переход 500х500/300х300 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Переход 400х400/200х200 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Переход 300х300/200х200 L=250мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Переход 250х250/200х200 L=300мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Переход 1600х1200/ф900 L=300мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Переход 150х150/100х100 L=300мм из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Отвод 90-ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Отвод 90-ф250 из листовой стали 0,6 ГОСТ 16523-97 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Отвод 90-ф200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Отвод 90-ф160 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Отвод 90-ф125 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Отвод 90-ф1000 из листовой стали 1,0 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Отвод 90-600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Отвод 90-600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Отвод 90-550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Отвод 90-500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Отвод 90-500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Отвод 90-400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Отвод 90-400х300 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Отвод 90-350х350 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Отвод 90-300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Отвод 90-300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Отвод 90-300х200 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Отвод 90-250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Отвод 90-200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Отвод 90-200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 92"

    "Отвод 90-150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Отвод 90-150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Отвод 90-100х100 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Отвод 90-100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Крестовина 600х600/600х600/600х600 L=800мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Крестовина 600х600/400х400/400х400 L=600мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Крестовина 550х550/400х400/400х400 L=700мм из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Крестовина 350х350/250х250/250х250 L=400мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Крестовина 300х200/300х200/150х150 L=400мм из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Клапан обратный КОП-04 500х500 общепромышленный прямоугольный серия 5.904-41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Клапан обратный КО-01 Ф315 круглый серия 5.904-41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Клапан обратный КО Ф250 круглый серия 5.904-41"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Клапан обратный АЗЕ 103.000-02 600х600 взрывозащищенный прямоугольный серия 5.904-58 вып. 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Клапан обратный АЗЕ 103.000-01 500х500 взрывозащищенный прямоугольный серия 5.904-58 вып. 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Клапан обратный АЗЕ 101.000-11 ф1000 взрывозащищенный круглый серия 5.904-58 вып.1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Заглушка ф250 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Заглушка 710х710 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Заглушка 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Заглушка 600х600 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Заглушка 550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Заглушка 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Заглушка 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Заглушка 500х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Заглушка 400х400 из листовой стали 0,7 ГОСТ 16523-97 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Заглушка 400х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Заглушка 350х350 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Заглушка 300х300 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Заглушка 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Заглушка 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Заглушка 300х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Заглушка 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Заглушка 250х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Заглушка 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Заглушка 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Заглушка 150х150 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Заглушка 1200х1600 из листовой стали 0,9 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевая ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Дефлектор ф250 по типу серии 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Дефлектор ф200 по типу серии 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Дефлектор Д315.00.000-01 ф400 сер.5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Дефлектор Д315.00.000 ф315мм сер.5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25х0,5 сер. 5.904-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25х0,5 сер. 5.904-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Врезка 400х300 в воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80, высота врезки 200мм ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Врезка 250х200 в воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80, высота врезки 200мм ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Врезка 200х200 в воздуховод 250х250 из листовой стали 1,2 ГОСТ 16523-97, высота врезки 100мм ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Воздуховод ф630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Воздуховод ф500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Воздуховод ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Воздуховод ф400 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 7.6

    "Позиция 143"

    "Воздуховод ф315 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Воздуховод ф250 из листовой стали 0,6 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Воздуховод ф200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 147"

    "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Воздуховод ф200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Воздуховод ф125 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 150"

    "Воздуховод 880х880 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 151"

    "Воздуховод 710х710 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Воздуховод 630х630 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Воздуховод 630х630 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Воздуховод 600х600 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Воздуховод 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Воздуховод 600х600 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 15.5

    "Позиция 157"

    "Воздуховод 600х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Воздуховод 560х560 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Воздуховод 550х550 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Воздуховод 550х550 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Воздуховод 500х500 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 163"

    "Воздуховод 500х500 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 164"

    "Воздуховод 500х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Воздуховод 450х450 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Воздуховод 400х400 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 167"

    "Воздуховод 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 28

    "Позиция 168"

    "Воздуховод 400х400 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Воздуховод 400х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 170"

    "Воздуховод 350х350 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Воздуховод 350х350 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 32

    "Позиция 172"

    "Воздуховод 300х300 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Воздуховод 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 36

    "Позиция 174"

    "Воздуховод 300х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 13

    "Позиция 175"

    "Воздуховод 250х250 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Воздуховод 250х250 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Воздуховод 250х250 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 178"

    "Воздуховод 200х300 из листовой стали 0,7 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 179"

    "Воздуховод 200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 28

    "Позиция 180"

    "Воздуховод 200х200 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 87

    "Позиция 181"

    "Воздуховод 1600х1200 из листовой стали 0,9 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 182"

    "Воздуховод 150х150 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 183"

    "Воздуховод 100х100 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 под приварку ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Воздуховод 100х100 из листовой стали 0,5 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 185"

    "Фланец ф900мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Фланец ф630мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Фланец ф500мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Фланец ф400мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 189"

    "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Фланец ф315мм круглого сечения для соединения воздуховодов ТУ 4863-005-12444529-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Дефлектор Д315.00.000 ф315мм сер.5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 1

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