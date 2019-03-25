Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / закупка КОРБ

    закупка КОРБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99ПермьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка КОРБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос КП

    анкета

    типовой договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +7 342 294-62-90

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    barmin@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бармин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 10:3025.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915709Дата и время вскрытия заявок Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915709Подведение итогов не позднее Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915709Подведение итогов не позднее Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    150 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Пермь ул. Промышленная 99Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 дней с момента поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка КОРБ"

    Кол-во: 150

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070058
    МИ №416/МИ - Ацетон технический для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
    МИ №416/МИ - Ацетон технический для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские...
    591939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 146 022
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211063236
    Поставка соли таблетированной выварочной сорта "Экстра"
    Поставка соли таблетированной выварочной сорта "Экстра"
    590982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110207092
    КО №15739/КО - Бисульфит натрия для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221NP00576)
    КО №15739/КО - Бисульфит натрия для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221NP00576)
    474874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    2 085 276
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110205201
    КО №15736/КО - Натр едкий технический для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221NP00406)
    КО №15736/КО - Натр едкий технический для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС...
    474563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    12 423 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110205127
    КО №15737/КО - Кислота серная техническая для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221NP00577)
    КО №15737/КО - Кислота серная техническая для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС...
    474544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    856 641
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить