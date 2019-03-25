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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915709
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка КОРБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
barmin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 10:3025.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915709Дата и время вскрытия заявок Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915709Подведение итогов не позднее Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка КОРБ в количестве 150 тонн(апрель, май, июнь) равными частями с доставкой до г.Пермь ул. Промышленная 99
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Пермь ул. Промышленная 99Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
20.59.59.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
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