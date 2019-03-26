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Номер извещения
31907649577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос котировок на право заключения договора на поставку промышленной мебели и сопутствующих товаров для нужд ООО НПП «Радар-Прибор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Почтовый адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Контактный телефон
+7 499 948-23-19
Факс
+7 499 948-23-07
Адрес электронной почты
zakupkiradar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукоренко Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промышленной мебели и сопутствующих товаров , в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649577Подведение итогов не позднее Поставка промышленной мебели и сопутствующих товаров , в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промышленной мебели и сопутствующих товаров , в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Начальная цена
449 115,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса котировок.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса котировок. 111123, г. Москва ул. Плеханова 6 корпус 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП Радар-Прибор
Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор
Адрес местонахождения
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
31.09.1
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 8
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