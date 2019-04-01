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Номер извещения
31907649645
Уникальный номер закупки
009-ЗП/18.03.2019
Наименование закупки
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением ОП Курганская область ООО «ГЭС Оренбург».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Контактный телефон
+7 3532 99-14-33
Факс
+7 3532 99-14-33
Адрес электронной почты
i.arhipova@ges-orenburg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архипова Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы и диагностированию сосудов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 11:59 GMT +301.04.2019 11:5901.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649645Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы и диагностированию сосудовОренбург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907649645Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы и диагностированию сосудовОренбург
Подведение итогов не позднее
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649645Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы и диагностированию сосудовОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы и диагностированию сосудов
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Оренбург
Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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