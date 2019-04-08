Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета-фактуры в течение 20 (двадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала акта приема-передачи и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.