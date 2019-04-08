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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915701
Уникальный номер закупки
33-03-19
Наименование закупки
О поставке технологической тележки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 964 986-64-07
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
Eignatenko@Uralmash-NGO.com
Ф.И.О. контактного лица
Игнатенко Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технологической тележки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 17:00 GMT +308.04.2019 17:0008.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915701Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологической тележкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 17:0008.04.2019 17:0008.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915701Дата и время вскрытия заявок Поставка технологической тележкиМосква
Подведение итогов не позднее
12.05.2019 11:0012.05.2019 11:0012.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915701Подведение итогов не позднее Поставка технологической тележкиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологической тележки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
30.99.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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