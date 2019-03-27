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    Главная / Торги / Перенос кабельной эстакады и кабельных линии 10 кВ.

    Перенос кабельной эстакады и кабельных линии 10 кВ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915702Дата и время окончания срока приема заявок Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKSСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перенос кабельной эстакады и кабельных линии 10 кВ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Заявка.png

    Схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-65

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    uvarov@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уваров Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915702Дата и время окончания срока приема заявок Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKSСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915702Дата и время вскрытия заявок Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKSСаратов

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 14:0028.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915702Подведение итогов не позднее Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKSСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915702Подведение итогов не позднее Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKSСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материал для переноса кабельной эстакады и кабельной линии Производство Ostec или DKS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. СаратовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 15 к.д. с момента приемки на склад Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    45.21.35

    Работы общестроительные по прокладке прочих линий электропередачи, кабельных (подземных)

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    схема

    18.03.2019

    заявка

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно заявки"

    Кол-во: 0

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