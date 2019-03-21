Поставка труб бесшовных с внутренним покрытием

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка труб бесшовных с внутренним покрытием

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105 Рассчитать логистику >

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 В10 ГОСТ 8731-74 с внутренним антикоррозионным покрытием по ТУ 2310-222-39124899-2005" Кол-во: 4.795

"Позиция 2" "Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 В10 ГОСТ 8731-74 с внутренним антикоррозионным покрытием по ТУ 2310-222-39124899-2005" Кол-во: 0.005

"Позиция 3" "Труба 20х3 ГОСТ 8732-78 В10 ГОСТ 8731-74 с внутренним антикоррозионным покрытием по ТУ 2310-222-39124899-2005" Кол-во: 0.026

"Позиция 4" "Труба 108х4 ГОСТ 8732-78 В10 ГОСТ 8731-74 с внутренним антикоррозионным покрытием по ТУ 2310-222-39124899-2005" Кол-во: 1.663