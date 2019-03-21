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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Труба бесшовная с внутренним покрытием (ЧНГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4470
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
yu.baronskaya@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баронская Юлия Павловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб бесшовных с внутренним покрытием
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб бесшовных с внутренним покрытием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7,456 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27.22.10.116
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.795
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.026
Кол-во: 1.663
Кол-во: 0.967
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