Закуп измерительного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. ГОС. ПОВЕРКА В ЦСМе ОБЯЗАТЕЛЬНА НА ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ!!! Предложения поданные с заводской поверкой рассматриваться не будут!!!!!!! Все средства измерения должны быть в Госреестре СИ. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются!