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    Главная / Торги / Закуп измерительного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп измерительного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915699Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп измерительного инструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915699Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. ГОС. ПОВЕРКА В ЦСМе ОБЯЗАТЕЛЬНА НА ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ!!! Предложения поданные с заводской поверкой рассматриваться не будут!!!!!!! Все средства измерения должны быть в Госреестре СИ. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются!

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - июнь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33

    Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шаблон радиусный №1 ТУ 2-034-228-87 с поверкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Линейка мет. 150мм с поверкой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Индикатор часовой ИЧ 0-10мм ГОСТ 577-68 (с ушками) с поверкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шаблон радиусный №3 ТУ 2-034-228-87 с поверкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-160 мм с поверкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ НМ 150-1250ММ с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89 с поверкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Штангенглубиномер ШГ 250-0,05 ГОСТ 162 с поверкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "РУЛЕТКА 10М с поверкой"

    Кол-во: 17

    "Позиция 10"

    "РУЛЕТКА 5М В ОБРЕЗИНЕННОМ КОРПУСЕ с поверкой"

    Кол-во: 102

    "Позиция 11"

    "РУЛЕТКА 3М с поверкой"

    Кол-во: 54

    "Позиция 12"

    "РУЛЕТКА 2М В ОБРЕЗИНЕННОМ КОРПУСЕ с поверкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 500ММ ГОСТ 427-75 с поверкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 300ММ ГОСТ 427-75 с поверкой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 1000ММ ГОСТ 427-75 с поверкой"

    Кол-во: 65

    "Позиция 16"

    "Кольцо установочное 50мм 355E Mahr (4710070) с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М2 ТУ 4311-001-70203816-2006 с поверкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Шаблон радиусный №2 ТУ 2-034-228-87 с поверкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Уровень лазерный (30 м, точность ± 0.2 мм/м, лучей - 3, самовырав.) внесен в госреестр! с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Уровень магнитный 500 мм с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Уровень магнитный 1000 м с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Чертилка 7840-1008 ГОСТ 24473-80 с поверкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Циркуль разметочный 7841-0076 400мм ГОСТ 24472-80 с поверкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Циркуль разметочный 7841-0036 300мм ГОСТ 24472-80 с поверкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Циркуль разметочный 7841-0034 250мм ГОСТ 24472-80 с поверкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "ШАРИК ДИАМЕТР 10ММ СПЛАВ ВК-10 ДЛЯ ТВЕРДОМЕРА с поверкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Угольник УШ 630х400 кл.1 ГОСТ 3749-77 с поверкой"

    Кол-во: 1

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