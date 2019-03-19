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    Главная / Торги / Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)

    Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915698Дата и время окончания срока приема заявок Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)ОрелПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915698

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Контракта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2019 14:00 GMT +319.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915698Дата и время окончания срока приема заявок Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2019 16:0019.03.2019 16:0019.03.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915698Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел

    Дата и время проведения

    20.03.2019 09:0020.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915698Дата и время проведения Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2019 23:5920.03.2019 23:5920.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915698Подведение итогов не позднее Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.201920.03.2019 23:5920.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915698Подведение итогов не позднее Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)

    Начальная цена

    17 838,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина» г. Орел (1-я очередь). Технический план - 1шт;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача Заказчику результата выполненных работ осуществляется по Акту выполненных работ по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в пределах стоимости выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Контракта

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)"

    Кол-во: 1

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