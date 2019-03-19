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Номер извещения
ГП915698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
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Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2019 14:00 GMT +319.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915698Дата и время окончания срока приема заявок Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2019 16:0019.03.2019 16:0019.03.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915698Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел
Дата и время проведения
20.03.2019 09:0020.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915698Дата и время проведения Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел
Подведение итогов не позднее
20.03.2019 23:5920.03.2019 23:5920.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915698Подведение итогов не позднее Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)Орел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по корректировке технического плана на объект: «Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь)
Начальная цена
17 838,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Реконструкция ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина» г. Орел (1-я очередь). Технический план - 1шт;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Передача Заказчику результата выполненных работ осуществляется по Акту выполненных работ по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
71.12.35.110
Документация лота
Кол-во: 1
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