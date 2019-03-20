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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 12:0020.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915697Дата и время окончания срока приема заявок Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915697

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2019 12:00 GMT +320.03.2019 12:0020.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915697Дата и время окончания срока приема заявок Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.03.2019 12:3020.03.2019 12:3020.03.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915697Дата окончания срока рассмотрения заявок Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    20.03.2019 13:0020.03.2019 13:0020.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915697Дата и время проведения Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2019 13:1526.03.2019 13:1526.03.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915697Подведение итогов не позднее Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 13:1526.03.2019 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915697Подведение итогов не позднее Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22

    Сырье вторичное, содержащее черные металлы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 250+/-50т., выставление засора не предусмотрено."

    Кол-во: 250

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