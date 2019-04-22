Открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, противогрибковой обработке помещений, сезонной акарицидной (от клеща) и гербицидной обработке территорий на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье» г. Пермь.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907648887 Уникальный номер закупки 45 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, противогрибковой обработке помещений, сезонной акарицидной (от клеща) и гербицидной обработке территорий на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье» г. Пермь. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-54 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты lobanov.e.p@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Лобанов Евгений Петрович Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке прочие Ключевые слова:

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