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Номер извещения
ГП915749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку индукционной лабораторной печи согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-33-83 доб. 89872276499
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Irek.Valiev@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Валиев Ирек Ахметгалиевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Индукционная лабораторная печь согласно технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 15:00 GMT +302.04.2019 15:0002.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915749Дата и время окончания срока приема заявок Индукционная лабораторная печь согласно технического задания.Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 15:0003.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915749Дата и время вскрытия заявок Индукционная лабораторная печь согласно технического задания.Альметьевск
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 15:0010.04.2019 15:0010.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915749Подведение итогов не позднее Индукционная лабораторная печь согласно технического задания.Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Индукционная лабораторная печь согласно технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Индукционная лабораторная печь - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "АЛНАС", РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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