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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2019 12:00 GMT +319.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915694Дата и время окончания срока приема заявок Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2019 14:0019.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915694Дата окончания срока рассмотрения заявок Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел
Дата и время проведения
20.03.2019 09:0020.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915694Дата и время проведения Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел
Подведение итогов не позднее
20.03.2019 14:0020.03.2019 14:0020.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915694Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования
Начальная цена
16 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры - 2; Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве - 2;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место проведения обучения: г. Орел.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
85.42.19.000
Документация лота
Кол-во: 4
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