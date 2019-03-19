"Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Договора производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг. Срок оказания услуг по Договору – с момента его подписания Сторонами по 30 марта 2019 года.