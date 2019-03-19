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    Главная / Торги / Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования

    Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915694Дата и время окончания срока приема заявок Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрелПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Контракта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2019 12:00 GMT +319.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915694Дата и время окончания срока приема заявок Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2019 14:0019.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915694Дата окончания срока рассмотрения заявок Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел

    Дата и время проведения

    20.03.2019 09:0020.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915694Дата и время проведения Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2019 14:0020.03.2019 14:0020.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915694Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.201920.03.2019 14:0020.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915694Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образованияОрел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования

    Начальная цена

    16 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры - 2; Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве - 2;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место проведения обучения: г. Орел.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Договора производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг. Срок оказания услуг по Договору – с момента его подписания Сторонами по 30 марта 2019 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.000

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Контракта

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования"

    Кол-во: 4

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