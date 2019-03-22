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    Главная / Торги / Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭП

    Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 17:3022.03.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915710Дата и время окончания срока приема заявок Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭПМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4120

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.sulimanova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулиманова Наталия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915710Подведение итогов не позднее Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка силового, контрольного кабеля для объекта строительства: "УППГ-2" ЧНГКМ ОЭП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением №1 к Техническому заданию (Форма ТКП).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением №1 к Техническому заданию (Форма ТКП).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    18.03.2019

    Документация

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 14х2,5 ТУ 3563-018-59680332-2011"

    Кол-во: 320

    "Позиция 2"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 5х2,5ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 5х2,5ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 3х1,5ок ТУ3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-1 5х50мс ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 1240

    "Позиция 7"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-1 5х35мк ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 1530

    "Позиция 8"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-1 5х25мк ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 920

    "Позиция 9"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-1 5х16мк ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 10"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-1 5х10ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 2453

    "Позиция 11"

    "Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 ТУ3500-022-59680332-2011 зелёно-жёлтый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 7х2,5 ТУ 3563-018-59680332-2011"

    Кол-во: 680

    "Позиция 13"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2,5 ТУ 3563-018-59680332-2011"

    Кол-во: 330

    "Позиция 14"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1,5 ТУ 3563-018-59680332-2011"

    Кол-во: 755

    "Позиция 15"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х6ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 2610

    "Позиция 16"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х4ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 550

    "Позиция 17"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х2,5ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 170

    "Позиция 18"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х6ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х6ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 325

    "Позиция 20"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х4ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 915

    "Позиция 21"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х2,5ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 3201

    "Позиция 22"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х6ок ТУ 3500-020-59680332-2010"

    Кол-во: 40

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