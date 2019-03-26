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Номер извещения
31907648480
Уникальный номер закупки
41_ГПТЭ/2019
Наименование закупки
на право заключения договора на предоставление права использования программ Kaspersky Security
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2712
Факс
--
Адрес электронной почты
dyachuk.av@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дячук Артём Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программ Kaspersky Security
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648480Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программ Kaspersky Security Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 09:0026.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907648480Дата и время вскрытия заявок Предоставление права использования программ Kaspersky Security Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648480Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программ Kaspersky Security Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программ Kaspersky Security
Начальная цена
589 790,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
46.14.11
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 950
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