Поставка и монтаж сплит-систем для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: Оплата по договору производится в следующем порядке: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости оборудования. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора. В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости оборудования. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. Оборудование должно быть поставлено в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком предварительной оплаты. Поставщик выполняет работы по монтажу оборудования и осуществляет ввод оборудования в эксплуатацию в течение 20 рабочих дней с даты поставки оборудования.