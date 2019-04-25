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Номер извещения
ГП915688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4169
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2019 11:40 GMT +325.04.2019 11:4025.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915688Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителяМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2019 11:4025.04.2019 11:4025.04.2019 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915688Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителяМосква
Подведение итогов не позднее
09.05.2019 11:4009.05.2019 11:4009.05.2019 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915688Подведение итогов не позднее Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителяМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса работ по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобилей марки «MAN» с поддержкой гарантии производителя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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