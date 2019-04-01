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    Главная / Торги / Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915690Дата и время окончания срока приема заявок Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915690Дата и время окончания срока приема заявок Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915690Дата и время вскрытия заявок Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915690Подведение итогов не позднее Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915690Подведение итогов не позднее Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка картриджей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    110 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    30.01.24

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    28.23.2

    Оборудование офисное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж желтый XEROX VersaLink C7020/7025/7030 (106R03746)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Тонер-картридж Xerox VersaLink C7020/7025/7030 пурпурный (106R03747)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Тонер-картридж голубой XEROX VersaLink C7020/7025/7030 (106R03748)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Тонер-картридж черный XEROX VersaLink C7020/7025/7030 (106R03745)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Картридж для Ricoh 311 - SP 311-HE (407246)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Картридж для Ricoh 3510 - SP 3400-HE (406522)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Картридж ProfiLine PL-106R03623 для XEROX WorkCentre 3345. 15K"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Картридж ProfiLine PL-106R02732 для XEROX WorkCentre 3615. 25К"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Тонер-картридж Ricoh MP 2001 тип MP2501E Ресурс 9000 стр. (842009)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Тонер-картридж Ricoh MP 201 тип 1270D Ресурс 7000 стр. (842024)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Тонер-картридж Ricoh MP 3353 Ресурс 11000 стр. (842042)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Тонер-картридж Ricoh МР 3054 Ресурс 24000 стр. (842125)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Тонер-картридж Xerox 106R03396 для Xerox VersaLink B7025, B7030, B7035. 31K"

    Кол-во: 25

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