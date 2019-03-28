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Номер извещения
ГП915687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2471
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
elena.pavlova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915687Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915687Дата и время вскрытия заявок Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.Балашиха
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915687Подведение итогов не позднее Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поковок из нержавеющей стали в количестве 17 штук.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 штук.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО "Криогенмаш", Моск.обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.5
Документация лота
Кол-во: 15
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