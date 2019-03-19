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Номер извещения
ГП915684
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
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Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2019 11:00 GMT +319.03.2019 11:0019.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915684Дата и время окончания срока приема заявок Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности Орел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2019 14:0019.03.2019 14:0019.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915684Дата окончания срока рассмотрения заявок Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности Орел
Дата и время проведения
20.03.2019 09:0020.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915684Дата и время проведения Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности Орел
Подведение итогов не позднее
20.03.2019 14:0020.03.2019 14:0020.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915684Подведение итогов не позднее Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности Орел
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.201920.03.2019 14:0020.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915684Подведение итогов не позднее Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности Орел
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса безопасности
Начальная цена
7 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество специалистов - 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Обучение проводится по очной форме обучения. Место проведения обучения: г. Орел.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
85.42.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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