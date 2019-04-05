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    Главная / Торги / 91/18.03.19/ПТМ/ЗП Поставка фасадной краски

    91/18.03.19/ПТМ/ЗП Поставка фасадной краски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 15:3005.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915685Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасадной краскиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915685

    Уникальный номер закупки

    91/18.03.19/ПТМ/ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    91/18.03.19/ПТМ/ЗП Поставка фасадной краски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:50

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление срока подведения итогов

    Изменения в извещении

    Документация о закупке

    Продление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасадной краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 15:30 GMT +305.04.2019 15:3005.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915685Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасадной краскиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915685Дата и время вскрытия заявок Поставка фасадной краскиСалават

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2019 12:0024.05.2019 12:0024.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915685Подведение итогов не позднее Поставка фасадной краскиСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 12:0024.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915685Подведение итогов не позднее Поставка фасадной краскиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасадной краски

    Начальная цена

    147 473,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материалы лакокрасочные"

    Кол-во: 0

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.12.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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