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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907650799
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Поставка мяса говядины, мяса куры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36
Почтовый адрес
614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36
Контактный телефон
+7 342 285-01-93
Факс
Адрес электронной почты
dc140@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балайшис Наталья Олеговна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мяса говядины, мяса куры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650799Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мяса говядины, мяса курыПермь
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 07:0026.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650799Дата и время вскрытия заявок Поставка мяса говядины, мяса курыПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мяса говядины, мяса куры
Начальная цена
999 965,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ
Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ
Адрес местонахождения
614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36
10.12.10.110
47.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2290
Кол-во: 980
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