Поставка мебели для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости договора. Покупатель осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 10 календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной. Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней после подписания договора.