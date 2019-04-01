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Номер извещения
31907648050
Уникальный номер закупки
24
Наименование закупки
Открытый конкурс №24 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров подряда на выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 477
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
soldatov_vn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тольятти
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Разработка ПСД для производства работ по замене силовой столбовой подстанции СТП-2 180 кВА для организации электроснабжения скважин №№158А, 158Б в/з "Соцгородской" .
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648050Подведение итогов не позднее Разработка ПСД для производства работ по замене силовой столбовой подстанции СТП-2 180 кВА для организации электроснабжения скважин №№158А, 158Б в/з "Соцгородской" .Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПСД для производства работ по замене силовой столбовой подстанции СТП-2 180 кВА для организации электроснабжения скважин №№158А, 158Б в/з "Соцгородской" .
Начальная цена
114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
71.12.16.000
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами в/з "Портовый" .
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648050Подведение итогов не позднее Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами в/з "Портовый" .Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами в/з "Портовый" .
Начальная цена
84 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
71.12.16.000
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами №№ 1а, 2а, 3, 4 в/з "Федоровский".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 13:0017.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648050Подведение итогов не позднее Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами №№ 1а, 2а, 3, 4 в/з "Федоровский".Тольятти
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПСД для производства работ по замене существующего контрольного кабеля системы дистанционного управления артезианскими скважинами №№ 1а, 2а, 3, 4 в/з "Федоровский".
Начальная цена
78 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
71.12.16.000
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка рабочей документации по организации энергоснабжения КНС-Лесное Центрального р-на по двум резервируемым вводам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации по организации энергоснабжения КНС-Лесное Центрального р-на по двум резервируемым вводам
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурсной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
71.12.16.000
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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