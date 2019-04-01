Открытый конкурс №24 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров подряда на выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907648050 Уникальный номер закупки 24 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №24 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров подряда на выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурс 24

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 доб. 477 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты soldatov_vn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Солдатов Владимир Николаевич Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Услуги в виде научно-технических консультаций Ключевые слова:

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