Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по факту оказанных услуг. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг. Срок оказания услуг - один календарный день в соответствии с поданной заявкой. За 2 календарных дня до даты оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю заявку (по телефону), в которой указывает конкретную дату вывоза отходов из емкости (8м3) .