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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на размещение отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на размещение отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 08:0026.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647989Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребленияг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907647989

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-62

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на размещение отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Раздел 9. Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сысовская Вера Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647989Подведение итогов не позднее Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребленияг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребления

    Начальная цена

    178 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочные объемы образования отходов: 224 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 (ИК); - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 В (Криогенное производство); - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 (МП).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по факту оказанных услуг. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг. Срок оказания услуг - один календарный день в соответствии с поданной заявкой. За 2 календарных дня до даты оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю заявку (по телефону), в которой указывает конкретную дату вывоза отходов из емкости (8м3) .
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    38.21.21

    Услуги по санитарному захоронению мусора

    Классификатор ОКВЭД2

    38.21

    Обработка и утилизация неопасных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация неопасных отходов"

    Кол-во: 224

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