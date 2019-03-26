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Номер извещения
31907647989
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-62
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче на размещение отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, не относящихся к ТКО для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-65-83
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сысовская Вера Ивановна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребления
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов производства и потребления
Начальная цена
178 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочные объемы образования отходов: 224 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 (ИК); - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 В (Криогенное производство); - г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 (МП).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
38.21.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 224
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