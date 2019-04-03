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Номер извещения
ГП915667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1
Почтовый адрес
628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1
Контактный телефон
+7 3466 49-44-47
Факс
+7 3466 49-37-58
Адрес электронной почты
YulborisovaRR@stg.sibur.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юлбарисова Рима Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915667Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.Нижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915667Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.Нижневартовск
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:0006.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915667Подведение итогов не позднее Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.Нижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
Адрес местонахождения
628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
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