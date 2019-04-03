Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915667 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка Трубопроводной арматуры из чугуна и латуни для нужд предприятий группы АО «СибурТюменьГаз» в соответствии с прилагаемой документацией. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ Юридический адрес 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1 Почтовый адрес 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1 Контактный телефон +7 3466 49-44-47 Факс +7 3466 49-37-58 Адрес электронной почты YulborisovaRR@stg.sibur.ru Ф.И.О. контактного лица Юлбарисова Рима Рашитовна Место рассмотрения предложений Нижневартовск Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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