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    Главная / Торги / Работы по перезарядке огнетушителей

    Работы по перезарядке огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 08:5927.03.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907648006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по перезарядке огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме 42-2019

    Приложение №1_График выполнения работ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.pankratov@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по перезарядке огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 08:59 GMT +327.03.2019 08:5927.03.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907648006Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2019 23:5929.03.2019 23:5929.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 23:5929.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по перезарядке огнетушителей

    Начальная цена

    134 938,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    74.90

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

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