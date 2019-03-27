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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907648006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по перезарядке огнетушителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
o.pankratov@gpgrkirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панкратов Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по перезарядке огнетушителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 08:59 GMT +327.03.2019 08:5927.03.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907648006Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 23:5929.03.2019 23:5929.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перезарядке огнетушителейКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по перезарядке огнетушителей
Начальная цена
134 938,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
74.90
74.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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