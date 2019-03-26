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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907650268
Уникальный номер закупки
ЗП-4/2019
Наименование закупки
Поставка письменных и бумажных канцелярских принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
Контактный телефон
+7 495 660-30-09
Факс
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Адрес электронной почты
F050Tender@gazmsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодкий Павел Петрович
Место рассмотрения предложений
108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 103 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка письменных и бумажных канцелярских принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка письменных и бумажных канцелярских принадлежностей
Начальная цена
1 220 477,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
32.99
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 101
Кол-во: 2590
Кол-во: 46
Кол-во: 216
Кол-во: 4
Кол-во: 3919
Кол-во: 800
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