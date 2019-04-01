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Номер извещения
31907648500
Уникальный номер закупки
63/14.12.18/НГУ/ЗП
Наименование закупки
63/14.12.18/НГУ/ЗП Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию Охранно-Пожарной Сигнализации ООО «НГУ» (лот 4048)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО «НГУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648500Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО «НГУ»Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907648500Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО «НГУ»Салават
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО «НГУ»Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО «НГУ»
Начальная цена
386 752,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453870, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, с Нугуш, ЛЕНИНА, 6
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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